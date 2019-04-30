ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’mn Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı altında T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği ile “Beslenme Dostu Okullar Programı” yürütülmektedir. Beslenme Dostu Okullar Programı ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye teşvik amacıyla yapılan rutin çalışmalar dışında özel gün ve haftalarda farklı etkinliklerin düzenlenerek konuya olan farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda 26.04.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Mustafa Şener Ortaokulu, Özel Rota Ortaokulu, Gazi İlkokulu, Özel Ahsem Özyürek MTAL, İMKB MTAL, Özel Arı Eğitim Kurumları, IYAŞ Selçuklu Ortaokulu, Şehr­i Gül MTAL, Anadolu Lisesi ve Mustafa Gürkan Anadolu Lisesinden 50’şer öğrenci, öğretmen, veliler, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İl Beslenme Dostu Okullar Program Sorumluları katımlı ile Anadolu Mahallesi Milli Egemenlik Stadyumunda müzik eşliğinde “Sağlık İçin Hareket Et” yürüyüş etkinliği düzenlenmiştir. Etkinlik alanında gerekli emniyet ve sağlık tedbirleri alınmasının ardından stadyumda 5 tur yürüyüş yapılmıştır. Etkinlikte sağlıklı yaşam temalı çok sayıda pankart ve afiş yer almış Özel Ahsem MTAL ve Özel Rota Ortaokulu tarafından temin edilen suların dağıtımı ile etkinlik son bulmuştur.



Dr. Mehmet K ARAKA YA

İl Sağlık Müdürü