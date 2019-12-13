Isparta'da Belediyeden spora büyük destek!

Amatör spor kulüplerine Başkan Başdeğirmen’den büyük destek: “Sporla gençlerimizin geleceğini aydınlatmak istiyoruz”

Isparta'da Belediyeden spora büyük destek!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Amatör spor kulüplerine Başkan Başdeğirmen’den büyük destek:
“Sporla gençlerimizin geleceğini aydınlatmak istiyoruz”
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında yer alan ‘Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi’ sözü bir bir yerine geliyor. Şehirdeki amatör futbol spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, belediye olarak atacakları adımları ve şehre kazandıracakları spor tesisleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başdeğirmen, ilk etapta 23 amatör futbol takımına pazartesi günü 5’er bin TL destek sağlanacağını açıklarken, senede bir gerçekleştirilen şampiyonadaki deplasman için araç tahsis edileceğini ve Türkiye şampiyonasında finale giden takıma 10 bin TL’lik destek sağlanacağının müjdesini verdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde amatör futbolla ilgilenen taban birliği yöneticileri ve kulüp idarecileriyle bir araya geldi.  Isparta Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Başdeğirmen’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Hakkı Uysal, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (IASKF) Erhan Oturak, Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün, kulüp yöneticileri ve antrenörleri de hazır bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tesisler, havuz ve 16 adet semt sahası müjdesi verdi. Başkan Başdeğirmen, “Bütün kulüplerimizle ayrı ayrı ilgilenip gerekli desteği sağlayacağız. Göreve gelmeden Belediyemizin sporla alakalı herhangi bir kulübü takip edecek bir birimi olmadığını gördük. İlk iş olarak kulüplerle ilgilenebilecek Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü kurduk. Başına da bu işle ilgili olan İsmail Hakkı Uysal’ı getirdik.  Burada sizinle karşılıklı görüşerek sorunları konuşmak istedik çünkü çok şey yapmak istiyoruz.
Öncelik altyapı, her zaman altyapının önemini ortaya koyduk. Geçtiğimiz günlerde buraya gelen Gençlik ve Spor Bakanımıza sunduğunuz taleplerin de takipçisiyiz. 16 adet semt spor sahası kurulmasına karar verildi. Sahaların kurulacağı yerlerin raporunu verdik ve gösterilen yerler kabul edildi. Burada voleybol, basketbol ve mini futbol sahaları kurulacak” dedi.
Şehre 26 bin metrekarelik Gençlik Merkezi kurma projelerinin bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bakanımızla beraber yüzme havuzumuzun yeterli olmadığına karar verdik ve 26 bin metrelik gençlik merkezimizin içine yarı olimpik bir havuz kurulmasına da karar verdik.  Bu altyapıların gerçekleşmesi için gereken her çalışmanın içerisindeyiz ve takibindeyiz” görüşlerinde bulundu.
Spor yapacak çocukların her türlü ihtiyacı bulunan malzemeleri de karşılamaya hazır olduklarını, maddi yardımın yanında manevi olarak da çocukların ve her başarılarının arkasında olacaklarına değinen Başdeğirmen, “Devletine, milletine, ailesine hayırlı insanlar yetiştirmek en baştaki amacımız olmalı. Amacımız günü geçirmek değil, gençlerimizin geleceğini sağlamaktır. Sporla gençlerimizin geleceğini aydınlatmak istiyoruz” dedi.
Emre mahallesinde ortak bir antrenman sahası için çalışmaların başladığını hatırlatan Başdeğirmen, “İstek üzerine Gülcü Mahallesinde de antrenman sahası için şartlara göre bir saha ayarlanabilir” ifadesinde bulundu.
Isparta’daki 23 takıma toplamda 115 bin TL destek vereceklerini ve pazartesi günü IASKF hesabına paranın aktarılacağını söyleyen Başkan Başdeğirmen, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“İhtiyaç olan yerlerde can suyu olmak istiyoruz.  2020 için de bütçe konusunda ayrı planlarımız var.  Senede bir gerçekleştirilen şampiyonadaki deplasman için hizmet olarak araç tahsis edeceğiz. Sahaların yapımı kadar bakımı da önemli. Amacımız çok daha büyük ve ileri. Bizim amacımız bugünü geçirmek değil, geleceğe destek sağlamak. Gençlerimizin daha güzel bir ortamda yetişip spor alanında gelişmelerini sağlamak için yapıyoruz. Sporla çocuklarımızın geleceğini aydınlatacağımızı düşünüyorum.
Vizyonumuz çok uzağı görmektir. Biz bulunduğumuz 5 yılda önümüzdeki 50 yıl için hizmet verebildiysek bu işi başarmışız demektir. Türkiye şampiyonasında finale giden takıma 10 bin TL destek sağlanacak. İhtiyaç olduğu zaman yapılması gereken her şeyi yapacağımıza inancınız olsun.
Başarıyı gördüğümüz her yerde biz de varız ve her başarının arkasındayız.  Ispartaspor’a verdiğimiz destekler için teşekkür ediyorsunuz. Bütün takımlarımızın yanındayız.  Ayrıca futbol dışında diğer spor dallarında da desteklerimizi sağlamak zorundayız. Örneğin Milli Sporcumuz Sema Çalışkan Isparta Belediyesinin personeli. Şu an bizim adımıza her yerde maçını yapıyor. Bu yaptığımız destekleri her spor alanında göreceksiniz. En büyük amacımız altyapıdan sporcu yetiştirebilmek. Kendi memleketini temsil eden çocuğun bu işi ne kadar yürekten yaptığını görüyoruz ve bunun arkasında olmak istiyoruz.
Altyapıdan gelen çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için artı bir destek sağlayacağız. Yeni bir sürecin içerisindeyiz, bu zamana kadar olanın dışında farklı bir çalışma üzerindeyiz. Hep beraber bunu daha iyiye götüreceğiz. Bir işe başlamak kolay ama olay bu işi sağlam tutup devamını getirmek. Diğer illerimizdeki spor kulüpleriyle de görüşeceğiz. Bu iş sadece parayla olmuyor motive de çok önemli. Sadece futbolu değil hayatı öğretmek lazım. İnşallah şehrimiz için hayırlı olur”
Ziyarette konuşan Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (IASKF) Erhan Oturak ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Kulüplerin sorunlarını anlatan Oturak, “Öncelikle başkanımıza bizi kabul ettiği için ve amatör kulüplerimizin sorunlarını dinlediği için teşekkür ediyoruz. Milli Egemenlik Sahası dışında antrenman ve maç yapacak bir tesisimiz merkezde yok.  Saha ve tesis anlamında büyük sorunlar yaşıyoruz. Verdiği desteklerden dolayı kendisine minnettarız” dedi.
Gülspor Başkanı Kenan Büyükleblebi ise il şampiyonu olan takımların gruplara gitme konusunda büyük sorunlar yaşadığını belirterek, “Maddi imkânsızlıklar nedeniyle çoğu takım şampiyon olmak istemiyor. Otobüsüdür, otel parasıdır gelen ödeneklerle çözülmüyor. Ödül yönetmeliğini ortaya koyarsanız çok güzel olur. Verdiğiniz katkılara şimdiden teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.
 
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ISPARTA SPOR KULÜPLERİSPOR KULPLERİISPARTA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
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