Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 5199 Sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanununun 14. Maddesinin (I) Bendi gereğince Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Crasilerio ve bu ırkların melezlerinin’ ülkeye girişinin, çoğaltılmasının, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesinin ve bulundurulmasının yasak olduğu hükmü yer almaktadır.Bu Kapsamda Ülkemizde olduğu gibi İlçemizde Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Crasilerio ve bu ırkların melezlerinin çoğaltılmasının, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesi, Hediye edilmesi, beslenilmesinin de 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanunun 28. Maddesinin (k) bendi gereği hayvan başına idari para cezası (2019 Yılı İçin 7.802 TL) uygulanarak hayvanlara el konulacaktır. Tüm Halkımıza Duyurulur.