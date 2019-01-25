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Isparta'da Bazı mahallelerde elektrikler kesilecek

Isparta'da Bazı mahallelerde elektrikler kesilecek
ISPARTA
G.Tarihi: 25.01.2019 17:26
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Isparta’da planlı elektrik kesintisi
27 Ocak 2019 Pazar günü, 08.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-169 (Emek taksi 322110) trafosu D kolu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 27 Ocak 2019 tarihinde, saat 08.00-13.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan 2933, 2936, 2937, 2938 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Isparta’da planlı elektrik kesintisi
27 Ocak 2019 Pazar günü, 13.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır
. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez Gökçay TR (322082) trafosu B kolu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 27 Ocak 2019 tarihinde, saat 13.00-18.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Keçeci Mahallesinde bulunan 2319, 2322 ve 2326 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.
Kamuoyuna duyurulur. 

Isparta’da planlı elektrik kesintisi
29 Ocak 2019 Salı günü, 08.30-14.30 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M8 Avcılar Kooperatifi TR 326051 trafosu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 29 Ocak 2019 tarihinde, saat 08.30- 14.30 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Işıkkent Mahallesi 255 Cadde üstündeki Avcılar Sitesinde bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.
Kamuoyuna duyurulur.

Isparta’da planlı elektrik kesintisi
28 Ocak 2019 Pazartesi günü, 12.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M7 TR-238/C (Deregümü Cami 322049) trafosu C kolu çıkışında Bekirağalar Elektrik tarafından Deregümü tarımın önünde bulunan direğin yer değişikliği çalışmaları nedeniyle 28 Ocak 2019 tarihinde, saat 12.00-18.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Deregümü Köyü Merkez cami bölgesinde bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.
Kamuoyuna duyurulur. 

Isparta’da planlı elektrik kesintisi
28 Ocak 2019 Pazartesi günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır
. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez Üniveriste DM’ den eski Gülkent Hastanesi (5000 kişilik KYK yurdu çıkışı) trafosunda Ömer Yalçın Mühendislik tarafından 2000 Kişilik KYK Yurt inşaatı trafo bağlantıları nedeniyle 28 Ocak 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Çünür Mahallesi Süleyman DEMİREL Caddesinin bir kısmı (Trafik ışıkları), Eski Gülkent Devlet Hastanesi, KYK 5000 Kişilik Öğrenci Yurdu, S.D. Botanik Parkı etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur.
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