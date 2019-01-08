Isparta'da tüm ilçe ve köyleri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köylerin kamu kuruluşlarında tatil ilan edilirken bazı bölgelerde eğitim ve öğretime ara verildi.Gelendost ilçemizde devam eden kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle ( 08.01.2019 salı günü) Gelendost ilce ve köylerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.Engelli ve hamile kamu personelleri bir gün idari izinli sayılacaktır.Akşam ve sabah saatlerinde düşük hava sıcaklığı sebebiyle özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın olumsuz yönde etkilenmemeleri için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve trafikte seyredecek vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önemle duyrulur.FATIH ÇEVİKGelendost kaymakamıIsparta’nın Keçiborlu, Gönen ve Senirkent ilçelerinde yoğun kar yağışı dolayısıyla 08 Ocak 2019 tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.Diğer ilçe köylerden kar tatili ile ilgili resmi açıklamalar geldiğinde bu sayfadan ayrıntılar gelecek...