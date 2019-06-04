Isparta Bayramlaştı

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, yardımlaşmanın ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olan Mübarek Ramazan ayının sonunda tüm Isparta Ramazan Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkân, sivil toplum kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Odası üyeleri, esnaf ve meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde bayramlaşma programı düzenlendi.Bayramlaşma programında başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, tüm katılımcıları kapıda karşılayarak bayramlaştı. Bayramlaşmaya Isparta Milletvekilleri, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz de katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.Karşılamanın ardından Vali Seymenoğlu salona geçerek masaları gezdi ve konuklarla bir süre sohbet etti. Samimi bir ortamda geçen program birlik beraberlik adına güzel bir tablo oluşturdu.Programda bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu, tüm Ispartalılara teşekkür ederek bayramlaşma programına yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Seymenoğlu, “ Şehir buluşması adı altında bu bayramlaşmayı yapıyoruz, topyekûn tüm sivil toplum kuruluşları olsun, siyasi partiler olsun, kamu kurum ve kuruluşları olsun, askeri erkân olsun vatandaşlarımız olsun, güzel bir şekilde şu anda bayramımızı kutluyoruz. Allah’ımıza şükürler olsun ki bu millet dimdik ayakta. Zaman zaman sıkıntılar yaşasak da birbirimize; kenetlendiğimiz takdirde, yardımcı olduğumuzda, niyetlerimiz de iyi olduğu takdirde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Bu duygularla ben tekrar tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum, Ispartalı hemşehrilerimizin aileleriyle huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.” dedi.