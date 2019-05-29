Isparta'da Gördünmü AVM’de bayrama özel şok fiyatlarda misafir şekerliği,kiloluk ve şişe kolonya çeşitleri,dekoratif aynalı çay tepsileri,çaydanlıklar,çay bardakları sizleri bekliyor.Bayram öncesi evininiz mis gibi koksun, tertemiz ve hijyen olsun...!Yüzey temizleyici,banyo,fayans temizleyiciler,sıvı sabun,temizlik bezi,vileda,çek-pas,oda spreyi,peçeteler ve temizlik için gerekli tüm malzemeler yine uygun fiyatlara Gördünmü AVM’de...Bahçelievler mah.102 cadde No 59