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ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)

Isparta'da Evinin Şefi Olmak İsteyen Herkesin Mutfağında Mutlaka Olması Gereken Araç Gereç. Doğuş Mutfak reyonlarında satılıyor...

ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)
ISPARTA
G.Tarihi: 17.08.2018 16:19
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Isparta Düğün Salonları
BAYRAMDAN ÖNCE BU ARAÇ GEREÇLERİ DOĞUŞ MUTFAK'TAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ

Isparta'da aradığınız küçük ev aletleri ,Kurban bayramında her evde olması gereken araç-gereçler (Bıçak çeşitleri,et döveceği,satır,leyenler,kovalar,piknik ve mangal malzemeleri,,,) ve daha fazlası  uygun fiyatlarla Doğuş Mutfak reyonlarında.

Tencere ,tava ve çaydanlık setleri , semaverler, baharatlık takımları,saklama kapları ve daha mutfakta ihtiyaç duyduğunuz ne varsa hepsi  Doğuş Mutfak'ta yer alıyor.

Doğuş Mutfak sizlere mutfakta kolay ve pratik çözümler sunar!

Adres: Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi
 Gazi Kemal Mahallesi, 32040 Isparta Merkez

Telefon: 0246 500 33 35


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ISPARTA HABER
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Yorumlar (1)
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ALi5 saat önce
güvenilir uygun fiyatla ürün satan bir mağaza
CevaplaBeğenmedim(0)Şikayet Et
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