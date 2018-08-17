BAYRAMDAN ÖNCE BU ARAÇ GEREÇLERİ DOĞUŞ MUTFAK'TAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ
Isparta'da aradığınız küçük ev aletleri ,Kurban bayramında her evde olması gereken araç-gereçler (Bıçak çeşitleri,et döveceği,satır,leyenler,kovalar,piknik ve mangal malzemeleri,,,) ve daha fazlası uygun fiyatlarla Doğuş Mutfak reyonlarında.
Tencere ,tava ve çaydanlık setleri , semaverler, baharatlık takımları,saklama kapları ve daha mutfakta ihtiyaç duyduğunuz ne varsa hepsi Doğuş Mutfak'ta yer alıyor.
Doğuş Mutfak sizlere mutfakta kolay ve pratik çözümler sunar!
Adres: Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi
Gazi Kemal Mahallesi, 32040 Isparta Merkez
Telefon: 0246 500 33 35