ISPARTA'DA BAYAN KUAFÖRÜNDEN O PROJEYE TAM DESTEK

- Kanser Savaşçıları Derneğinin “Saçım saçın olsun” kampanyası sayesinde yüzlerce gönüllü yaptıkları saç bağışlarıyla kanser hastalarının yüzünü güldürüyor.Eğirdir’de projeye destek olan Kuaför Melike Baştok ve çalışanları, “Saçım, Saçın Olsun” projesine tam destek veriyor.“Saçım saçın olsun” kampanyasına destek olan Eğirdirli kuaför Melike Baştok, “Projede yer almayı biz kendimiz istedik. Daha önce müşterilerimizden kestiğimiz saçları çöpe atıyorduk. Bazı meslektaşlarımız kestikleri saçları satıyorlar. Saçların nereye gittiğini ve kimlerin elini geçtiğini bilmiyoruz. Saç dökülmesi kanserde daha çok olduğu için onlara öncelik tanıyoruz. Bütün kematoropi gören hastaların saçları dökülüyor. O yüzden bu projeyi desteklemeyi uygun gördüm. Projenin ismi ‘Saçım Saçın Olsun.’ Saçını uzun kestirecek olan müşteriye teklif ediyoruz. İşte böyle bir proje var. Bu proje sayesinde sizlerden alınan saçlarla kanserli hastalara peruk yapıyoruz. Ve onlara moral vermiş oluyoruz. Ücret almıyoruz. Saçınız çöpe ve başka yere değil. Sevaba girmek için ya da yarın bizim başımıza da gelebileceğini düşünmek gerek. Biz de bu kampanyaya destek oluyoruz” dedi.