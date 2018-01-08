ISPARTA'DA BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi



Isparta'da yaşadığı evinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düşen 23 yaşındaki Şerife Çakar yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çakan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay Yedişehitler Mahallesi Deregümü yolu üzeri Turan Nakliyat yakınlarındaki bir evde meydana geldi. 23 yaşındaki Şerife Çakar balkondan dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı görenler hemen 112 Acil Servis Ambulans ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şerife Çakar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şerife Çakarın, 2 çocuk annesi olduğu ve 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.