Dostlar Balıkçılık en taze günlük balık çeşitleriyle yine bu sezonda sizlere hizmetin en iyisini sunmaya devam ediyor.Dostlar Balıkçılık tezgahlarında şu an Levrek,Çupra,İstavrit,Lidaki,Kefal,Yerli Palamut,Sardalye, ve Hamsi balık türlerini bulabilirsiniz.Ayrıca meyve ve sebzeleride bulabileceğiniz spot manav konseptiyle balığın yanında yeşillik alabiliyorsunuz.: Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi0 246 218 27 00