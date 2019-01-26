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ISPARTA'DA BALIK TEZGAHLARINDA BEREKET

ISPARTA'DA BALIK TEZGAHLARINDA BEREKET
ISPARTA
G.Tarihi: 26.01.2019 14:42
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TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA

Isparta'da balık bereketi yaşanıyor,adeta balık tezgahları coştu...!
Mevsimlik taze balıklar ve balık çeşitleri Isparta'da Dostlar Balıkçılık tezgahlarında yerini aldı.

Dostlar Balıkçılığın alo balık sipariş hattından anında ve hızlı Bir Şekilde Çiğ ve Pişmiş balık siparişi verebilirsiniz.  Aynı zamanda mağazaya uğrayarak  Günlük balık çeşitlerinin yanında spot manav bölümünden balığın yanında yeşillik,sebze meyveler alabilirsiniz.

Telefon : 0 246 218 27 00

Adres:Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi 
 
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