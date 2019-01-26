Isparta'da balık bereketi yaşanıyor,adeta balık tezgahları coştu...!

Mevsimlik taze balıklar ve balık çeşitleri Isparta'da Dostlar Balıkçılık tezgahlarında yerini aldı.

Dostlar Balıkçılığın

alo balık sipariş

hattından anında ve hızlı Bir Şekilde Çiğ ve Pişmiş balık siparişi verebilirsiniz. Aynı zamanda mağazaya uğrayarak Günlük balık çeşitlerinin yanında spot manav bölümünden balığın yanında yeşillik,sebze meyveler alabilirsiniz.

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Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi