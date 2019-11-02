EKMEK ARASI

Palamut Ekmek

Hamsi Ekmek

Midye Ekmek

Ekmek Arası Balık Köfte

TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR

Hamsi Tava

Hamsi Izgara

Hamsi Kuşu

Çipura

Levrek

Mezgit Filato

Palamut

Çanakkale Sardalya

Eğirdir Göl Levreği

İstavrit

Grida

Kalamar Tava

Karides Güveç

Midye Tava

Jumbo Karides Tava

Sağlıklı, lezzetli ve hesaplı…

​ Kış mevsimin çok sık tüketilen besinlerinden biri olan balığı, yanında da enfes bir salata ile tüketmek adeta midenizin bayram ettirecek.Gözde Balık Evi Isparta'da alışılmışın dışında çıtırlıkta ve alışılmışın dışında tazelikte balık yeme keyfini sizlere sunuyor.Ekmek arası balık - Porsiyon balık ama yağda ama ızgarada nasıl yerseniz yiyin ama Gözde Balık Evi'nden yiyin!Balık ekmeğin yenileceği en güzel zamanlar Kasım ve Ocak arasıdır. Hem balığın büyüğü hem de en yağlısı bu aylarda denizlerimizden geçmektedir.Bir deniz masalını andıran otantik dekoruyla Gözde Balık Evi Kutlubey mahallesi 6 Mart Atatürk caddesinde...