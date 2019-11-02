Gözde Balık Evi Isparta'da alışılmışın dışında çıtırlıkta ve alışılmışın dışında tazelikte balık yeme keyfini sizlere sunuyor.
Ekmek arası balık - Porsiyon balık ama yağda ama ızgarada nasıl yerseniz yiyin ama Gözde Balık Evi'nden yiyin!
Balık ekmeğin yenileceği en güzel zamanlar Kasım ve Ocak arasıdır. Hem balığın büyüğü hem de en yağlısı bu aylarda denizlerimizden geçmektedir.
Bir deniz masalını andıran otantik dekoruyla Gözde Balık Evi Kutlubey mahallesi 6 Mart Atatürk caddesinde...
Gözde Balık Evi menülerinden bazıları
EKMEK ARASI
- Palamut Ekmek
- Hamsi Ekmek
- Midye Ekmek
- Ekmek Arası Balık Köfte
- Hamsi Tava
- Hamsi Izgara
- Hamsi Kuşu
- Çipura
- Levrek
- Mezgit Filato
- Palamut
- Çanakkale Sardalya
- Eğirdir Göl Levreği
- İstavrit
- Grida
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Midye Tava
- Jumbo Karides Tava
Sağlıklı, lezzetli ve hesaplı…