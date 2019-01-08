Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖS İşbirliği Protokolü





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Milli Eğitim Bakanlığı ile Süleyman Demirel Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Tanıtım ve İşbirliği Protokolü imzalandı.