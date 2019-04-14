Yeşilay Isparta Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele” sloganı ile yürütülen "Beni Dinler Misiniz?" projesinin kapanış töreni Süleyman Demirel Kongre Merkezinde düzenlen bir törenle yapıldı.
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