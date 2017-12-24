ISPARTA'DA BACA TEMİZLİĞİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte evlerine kömür sobası kuran vatandaşlara İsparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Şenol Dede, önemli uyarılarda bulundu. Baca temizliğinin önemine dikkat çeken Şenol Dede, İtfaiye Müdürlüğü tarafından, İsparta genelinde yardıma muhtaç ailelerin baca temizliğini muhtarlar aracılığıyla ücretsiz yapıldığını söyledi.Bu nedenle lapana Belediye İtfaiye Müdürü Şenol Dede, kömür sobası İle minen vatandaşlar için Önemli açıklamalarda bulundu. Baca temizliğinin önemine dikkat çeken İtfaiye Müdürü Şenol Dede, baca temizliğini yetki tnılgeai olan kişilere yaptırmalarının daha doğru olacağını söyledi. Baca temizliği İle ilgili kış aylarına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlarımızın herhangi bir hazırlıkta bulunmamasından dolayı istenmeyen kazalar meydana gelebiliyor Bunların önüne geçebilmek için İşin ehli olan insanlara yetki belge») almış kişilere bacalarını temizlettirme konusunda uyarılarda bulunuyoruz, İtfaiye Müdürü Dede, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Oünaydın'ın talimatı İle yardıma muhtaç ailelerin baca temizliğini muhtarlar aracılığıyla ücretsiz yapıldığını vurguladı. Baca temizliği konusunda karbon monokslt zehirlenmelerine karşı sayın başkanımızın da hassasiyet göstererek de mahallelerimizde yardıma muhtaç olan ailelerin muhtarlara müracaatı ile muhtarlarımızla birlikte işbirliği yaparak bu vatandaşlarımızın tıkalı olan bacalarını ücretsiz temizliyoruz. Bu yıl 30'un üzerinde vatandaşımızın bacalarını temizlettirdik. Baca temizliği ile ilgili vatandaşlarımız uyarıları dikkate alıyorlar 2016 yılında müdahale ettiğimiz baca yangını 50 iken bu baca yangını 2017 yılında 36’ya düştü evlerimizde işyeılerimizde yangın ve zehirlenmelere karşı mutlaka bacalarımızı ve davlumbazlarımızı mutlaka temizlettirmemiz gerekiyor bu konularda vatandaşlarımızı uyarıyoruz,