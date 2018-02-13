BİR ÇİTF AYAKKABI ALANA YANINDA BİR ÇİFT AYAKKABI HEDİYE!

Isparta'da İstanbul Ayakkabı'da bir aykkabı alana, bir ayakkabı bedava kampanyası devam ediyor.



AYAKKABIDA 1+1 KAMPANYASI

Bu kampanyada vatandaşlar reyonlardaki belirli ayakkabılardan 1 tane aldıklarında diğer bir çift ayakkabıda İstanbul Ayakkabı'dan ücretsiz veriliyor. Üstelik bay ve bayan! Yani bir çift ayakkabı aldığınızda diğer bir çitf ayakkabıyı ister erkek ayakkabısı ister bayan ayakkabısı olarak alabiliyorsuz. Buda sizlere önümüzdeki sevgililer günü hediyesi için iyi bir seçenek iyi bir fırsat!

Yayla mahallesi İsmet Paşa caddesi No:19 ISPARTA

İstanbul caddesi Pirimehmet mahallesi özkanlar kavşağı 1710 sokak Sarıçay apartmanı No:1

0544 437 63 42