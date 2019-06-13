ATLETİZM - BİSİKLET YARIŞMALARI YAPILDI

Isparta Belediyesi tarafından 12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü kapsamında Gençler Kız – Erkek Atletizm ve Bisiklet Yarışmaları gerçekleştirildi.Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde ödüllü Atletizm Yarışması 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 12.00’da Çünür Kavşağında, bisiklet Yarışmaları ise aynı gün saat 13:00’da İstanbul yolu Mensucat kavşağında start aldı.50’ye yakın sporcunun katıldığı yarışların startı Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün verildi.2001-2004 doğumlu sporcuların katıldığı ve nefes kesen yarışmalar Valilik binası önünde sona erdi.Yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular şöyle ;Dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları ise 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış programında il protokolü takdim edildi.