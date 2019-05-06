“Arşın Mal Alan Opereti Anlatımlı Konseri” Seyirciden Tam Not AldıIsparta’da ilk kez Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünce düzenlenen “Arşın Mal Alan Opereti Anlatımlı Konseri” beğeni topladı.
Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde Müzik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu koordinatörlüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Ali Alizade şefliğinde hazırlanan Akademik Oda Orkestrasınca sunulan konserde, Azerbaycanlı Besteci Üzeyir Hacıbeyli’nin eseri büyük beğeni topladı. Sanatseverlerin karşısına çıkan eserde, Türk tarihinden küçük anlatımlar, türkülerin öyküleri ve modern dans örnekleri yer aldı.