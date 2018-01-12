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ISPARTA'DA ARAÇ BİR ANDA ALEV ALDI HABERİ

ISPARTA'DA ARAÇ BİR ANDA ALEV ALDI HABERİ
ISPARTA 0
böcüzade


Isparta’da bir sürücü yakıtı bittiği için yol ortasında kalan aracını marşına basarak kenara almak isteyince yangın çıktı.

Yangın çevredekilere korku dolu dakikalar yaşatırken, araç zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gün Modernevler Mahallesi 103.Cadde ile 131.Cadde kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kuytu idaresindeki 07 VCF 27 plakalı otomobil, yakıtı bitince yol ortasında kaldı.


Aracının trafiği aksatmaması için kenara almak isteyen sürücü Kuytu, marşa bastı. O esnada motor kısmı birden alev alan otomobil yanmaya başladı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede yangını söndüren ekipler, olayla ilgili rapor tanzim etti.


Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Yakıtı biten otomobil alev aldı
Isparta Haber Ajansı
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