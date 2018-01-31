ISPARTA'DA ANLAMLI TIRMANIŞ

İzmirli 13 dağcı, Isparta’nın Yenişarbademli ilçesindeki 2 bin 998 rakımlı Dedegöl Dağı’na tırmandı. Dağcılar, tırmanışlarını Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na ithaf etti.İzmir’den Yenişarbademli’ye gelerek sabah erken saatlerde jandarma ve İl Özel İdaresi desteğiyle Dedegöl Dağı’na tırmanan 13 dağcı, zorlu şartlara rağmen 2 bin 998 metre rakımlı Dedegöl Dağı zirvesine ulaşmayı başardı.Isparta İl Özel İdaresi Ekipleri tarafından karla kaplı yolun açılmasıyla birlikte kamp kurarak geceyi Melikler Yaylası’nda geçiren dağcılar, yaptıkları tırmanışı Afrin Operasyonu'ndaki Mehmetçiklere ithaf etti.Yaptıkları tırmanışı Afrin Operasyonu'na ithaf ettiklerini kaydeden Verçenik Kulübü Başkanı Şakir Tıkıroğlu, "Dağcı, dağlarda yalnız değil, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin göz bebekleri olan jandarmamız bizimle beraberdi. Ayrıca tırmanışta 2 tane greyder, 1 tane kepçe çalıştı. Jandarmamız Dedegöl'e kadar bizimle geldiler ve bizlere hizmet sundular, güvenliğimizi sağladılar. Yalnız değildik. BU spor, güzel fakat meşakkatli bir spor" dedi.Kış ayları ve zorlu şartlara rağmen engel tanımayan dağcılar, ilk defa geldikleri Dedegöl Dağı ve Yenişarbademli’deki Melikler Yaylası’nı çok beğendiklerini belirterek, buranın daha önce tırmandıkları çoğu yere göre daha güzel olduğunu söyledi.İzmirli dağcılar, Isparta’ya tekrar geleceklerini ifade ederek, kendilerine tırmanış sırasında destek olan herkese teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdi.ISPARTA (İHA)