Isparta'da Anıt mezar inşaatı başladı

Anıt mezar inşaatı başladı

9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel’in mezarının bulunduğu Islamköy Çalça Tepede anıt mezar inşaatı başladı. Uluğ İnşaat Ldt.Şti. tarafından yapılan Anıt Mezar 180 gün içinde bitirilecek.

İnşaat hakkında bilgiler veren Uluğ inşaat Ldt.Şti. firması yetkilisi Uğur Uluğ ve İslam Köy muhtarı Hakkı Gökçınar şunları söyledi; “180 gün içinde inşaatın bitirilmesi öngörülen 17 Haziran tarihinde Süleyman Demirel’in ölümünün 3. Yılında açılış yapılacak. 6 Milyon 732 TL’ye mal olacak anıt mezarı 3000 metre kare alanda yapılması öngörülen anıt mezarı 26 metre boyunda kule ile 60 metre üzerinde şelale şeklinde havuz mevcut olacak. Aynı zamanda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 9 adet sembolik barajı ile 1000 metre karelik alanda yeşil alan mevcut olup ziyaret eden misafirler için yürüyüş yolu olacaktır. 700 metre kare kapalı alan mevcut olum gelenler burada dua edecekleri alan bu alanda sergi alanında yer alacak objeler arasında Süleyman Demirel ‘imsözleri de yer alacaktır. Genel alanda beton ağırlıklı olacak.” dediler.



Kaynak:Haber Gazetesi

