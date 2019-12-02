ISPARTA'DA YENİ YIL FIRSAT ŞÖLENİ

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Isparta'da Yeni Yıla özel altın, pırlanta,alyans ve takılarda çok özel indirim kampanyası başladı.1925 yılından bu yana kuyumculuk sektöründe hizmet veren Altıniş,gelendeksel hale getirdiği yeni yıl kampanyalarını tüm şubelerinde başlattı.Zen,Koçak Gold,Aris ve Favori gibi ünlü pırlanta,altın ve alyans markalarının bayiliğini yapan Altıniş Kuyumculuk'ta indirim kampanyası Aralık ayı sonuna kadar devam edecek.Seviklerinize,sevgilinize hediye edebileceğiniz en zarif ve şık modeller Altıniş şubelerinde...