Isparta’da planlı elektrik kesintisi

28 Haziran 2019 Cuma günü 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-103/A (Sülübey Muhtarlık TR 322268-804241) trafosu A kolu çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 28 Haziran 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Sülübey Mahallesi 3706 Sokakta bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.