İlimizin önemli yayla turizmi alanlarından olan Kuzukulağı Yaylası doğa sporları festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor…3-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Aksu İlçesine bağlı Eldere Köyü Kuzukulağı Yaylası’nda, milli parkın doğa sporları yönünden sahip olduğu potansiyeli kamuoyuna tanıtmak üzere ikincisi düzenlenecek olan Kızıldağ Milli Parkı Kuzukulağı Doğa Sporları Festivaline, Aksu Belediyesi ev sahipliği yapmaktadır ve etkinlikleri doğa sporları dernekleri organize etmektedir.Festivalin resmi açılışı 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 11.00’de Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’nun katılımıyla yapılacaktır.Kuzukulağı Yaylası kaya tırmanışı için dünyada sayılı yerlerden biridir ve 2018 yılında endemik bitki ve hayvan türleri ile ünlü olan Kızıldağ Milli Parkı sınırları içine alınmıştır.Festival kapsamında 4 gün boyunca yoga, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, fotoğrafçılık gibi etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca Dr. Öğr. Üy. Belkıs MUCA tarafından bölgenin bitki çeşitliliği ile ilgili bir sunumu, İsviçreli Dağ Rehberi Michel PIOLA’nın “Uzun Duvar Tırmanış Bölgeleri” ile ilgili sunumları doğaseverlerle paylaşılacaktır.ISPARTA VALİLİĞİ(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)