Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

“Son Yaşanan Hepimizi Üzdü”

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Hazırlandı”

“Her Kurum Üzerine Düşeni Yakinen Takip Edecektir”

17.12.2019Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 (yetmiş beş) maddeden oluşan, 2020-2021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” ile Valiliğimize verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü 81 ilimizde eş zamanlı olarak saat 10:00’da toplantı yapılması planlandı. Bu kapsamda diğer illerimizde olduğu gibi ilimizdeki tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 12 İlçe Kaymakamının yanı sıra kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.Toplantının açılış konuşmasında son zamanlarda Isparta’da kadına yönelik şiddet ve kötü muamele kapsamında yaşanan bazı olumsuz gelişmelerin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Vali Seymenoğlu; “Ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Milli ve manevi değerlerimiz ile asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddet, bir insanlık suçudur. Kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konularında yasal düzenlemeler yapılmış ve şiddetle mücadeleye dair altyapı güçlendirilmiştir. Kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele edilmesi ancak başta tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, özel sektör, üniversite ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin tek yürek olmasıyla mümkündür.Önceki yıllarda yapılmış hukuki düzenlemelerin ve şiddeti engellemek için alınmış tedbirlerin daha etkin ve koordinasyon içerisinde uygulanabilmesi için mevcut durum, sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirilmiş ve ne gibi ek tedbirlerin alınması gerektiği hususunda; Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinin çalışmaları neticesinde şiddetle mücadelede öncelikli rol ve sorumluluğu bulunan kurumların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler somutlaştırılarak 2020-2021 yıllarına dair “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” taraflarca imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı, kadına yönelik şiddetle mücadelede 2020 ve 2021 yıllarında atılacak somut adımların, tarafların rol ve sorumluluklarının yer aldığı yol haritasıdır. Bakanlıklar arasında imzalanan protokol gereğince; Koordinasyon Planının uygulanması konusunda merkezi ve yerel düzeyde gerekli her türlü çalışmanın gerçekleştirilmesi, etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, yürütülen çalışmaların düzenli olarak takip edilerek sonuçlarının değerlendirilmesi için düzenli olarak tarafların bir araya gelmeleri, Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin mevzuatın etkin uygulanması,Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, konukevlerinin ihtisaslaştırılması ve belediyelerin konukevi açmalarının sağlanması, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması, kolluk tarafından kullanılan formların güncellenmesi, farkındalık artırma ve bilinç yükseltme için seminerler ve eğitimler düzenlenmesi, veri toplama ve araştırma konularında her kurum üzerine düşeni yakinen takip edecektir.” dedi.Ardından toplantıda; Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı, il ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilerek ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.Toplantı sonunda; Şiddet Önleme Merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.Benzer nitelikte birer toplantı da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10:00’da tüm ilçelerimizde Kaymakamlar başkanlığında yapılacak.