Isparta'da Ahmet Tural Yeniden Başkan Seçildi

Isparta Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Genel Kurulu’nda, yeniden aday olan Başkan Ahmet Tural, genel kuruldaki seçimde güven tazeledi.Isparta Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Genel Kurulu'nda, yeniden aday olan Başkan Ahmet Tural, genel kuruldaki seçimde güven tazeledi. Kongrede konuşan Tural, "Benim çekilip çekilmeyeceğime üyelerimiz karar verir. Ayrıca bu beden var olduğu müddetçe benim heyecanım hiçbir zaman bitmez. İlk günkü aşkla heyecanla çalışırız" dedi.Genel Kurul'da sağlanan çoğunluk sonrasında 743 üye, kurulan sandıklarda oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Yapılan seçim sonucunda 734 oy geçerli, 9 oy ise geçersiz sayıldı. BU oylardan 556'sını alan mevcut Başkan Tural güven tazeleyerek yeniden başkan seçilirken, rakibi olan Kara ise 178 oyda kaldı. Seçimlerin resmiyet kazanmasıyla birlikte Tural'ı omuzlarına alan üyeleri, gövde gösterisi yaptı.Konuşmaların ardından seçime gidildi. Seçimi mevcut Başkan Ahmet Tural kazandı. İşte Tural'ın listesi: Asil Listesi: "Behçet Güngör, Yahya Çalışkan, Mehmet Yücedağ, Faruk Daşdöner, Zekeriya Maden, Ramazan KahveciDenetim Kurulu Asil Listesi: Ahmet Güven, Servet Çalar, Kemal Çalık"