Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 4 buzağı telef oldu.



Isparta'da ahır yangını

- Yangında, ahır kullanılmaz hale geldi, 4 buzağı telef oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 4 buzağı telef oldu.



İlçeye bağlı Alcıklar Mahallesi'nde, Ramazan ve Yalçın Yaman'a ait ahırda elektrik kontağından yangın çıktı.



Yangını fark eden Ramazan Yaman, itfaiye ekiplerine haber verdi ve ahırda bulunan büyükbaş hayvanları tahliye etmeye çalıştı.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahır kullanılmaz hale gelirken, 4 buzağı telef oldu.







ISPARTA (AA) -