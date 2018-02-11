Afrin’de şehit olan Ispartalı Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın şehadetinin birinci haftasında mevlit okutularak pişi ikramında bulunuldu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak’ta Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda, PKK/PYD/YPG-DEAŞ mensubu terör örgütlerinin düzenlediği hain saldırıda şehit düşen Ispartalı Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Yılmaz için mevlit okutuldu.Yılmaz’ın şehadetinin birinci haftasında, Gökkubbe Uluslararası Fuar Merkezi’nde okutulan Mevlid-i Şerif’e Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan, askeri personel, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından pişi yapılarak Gökkube’de ikram edildi.ISPARTA (İHA)