T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Konu : Adres Değişikliği
Eğirdir Karayolu üzeri İl Özel İdaresi yanında hizmet veren İl Müdürlüğümüz, 27.09.2019 tarihinden itibaren, sanayici ve vatandaşlarımıza Çünür Mahallesi, 102 Cadde, Isparta Ekonomi Kampüsü, A2 Blok No.185/B adresinde hizmet vermekte olup, iletişim numaralarımız aşağıda belirtilmiştir.
İletişim Bilgileri :
Telefon No : 444 61 00
: 0246 218 23 29
Faks No : 0246 218 16 55
Mail : stmispartail@sanayi.gov.tr
Kep Adresi : sanayiveteknolojibakanliği.ispartail@hs01.kep.tr
Kamuoyunun bilgisine sunulur.