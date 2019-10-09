T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ





Konu : Adres Değişikliği



Eğirdir Karayolu üzeri İl Özel İdaresi yanında hizmet veren İl Müdürlüğümüz, 27.09.2019 tarihinden itibaren, sanayici ve vatandaşlarımıza Çünür Mahallesi, 102 Cadde, Isparta Ekonomi Kampüsü, A2 Blok No.185/B adresinde hizmet vermekte olup, iletişim numaralarımız aşağıda belirtilmiştir.



İletişim Bilgileri :



Telefon No : 444 61 00

: 0246 218 23 29

Faks No : 0246 218 16 55

Mail : stmispartail@sanayi.gov.tr

Kep Adresi : sanayiveteknolojibakanliği.ispartail@hs01.kep.tr





Kamuoyunun bilgisine sunulur.

