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Isparta'da 80 öğrenci daha hafız oldu

Isparta'da 80 öğrenci daha hafız oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 01.07.2019 18:08
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

Gururumuz Mekke Kur’ an Kursundan 80 Öğrenci Hafız Oldu
Isparta İl Müftülüğüne bağlı Mekke Kur’an Kursunda hafızlığını tamamlayan 80 öğrenci için “Hafızlık Merasimi” düzenlendi. 
30.06.2019 tarihinde bu yıl yirmi ikincisi düzenlenen programa katılım oldukça yoğundu.
Programa, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, İl Müftüsü Bayram Şahin, Isparta eski Milletvekili Said Yüce, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve çok sayıda davetli katıldı.

Isparta İl Müftülüğüne bağlı Mekke Kur’an Kursunda hafızlığını tamamlayan 80 öğrenci için “Hafızlık Merasimi” düzenlendi. 30.06.2019 tarihinde bu yıl yirmi ikincisi düzenlenen programa katılım oldukça yoğundu.  
Programa, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen,  İl Müftüsü Bayram Şahin, Isparta eski Milletvekili Said Yüce, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Mekke Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Ertunç  “Biz cenabı hakka şükretmekten aciziz. Rabbim Kur’an Hafızları yetiştirmeyi nasip eyledi bize. Bu güzel sonucu elde etmemize vesile olan velilerimize, öğrencilerimize, müessesemizin bütün çalışanlarına, hocalarına, fedakârca gayret eden bütün arkadaşlarımıza ve siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum.
Kuran’ın okunduğu yere Allah’ın rahmeti bolca iner, meleklerini muhafız yapar. Fakat buna rağmen huzuru tam yerinde olan bir İslam ülkesi maalesef göremiyoruz. Demek ki daha çok gayret etmeliyiz. Sayıları çok aşmalıyız. 80 değil, 80 bin’lere ulaşmalıyız.
1991 yılında başlayan Kur’an hizmeti ile o gün 1 camide hatimle teravi namazı kılınıyordu. Bugün 70’i geçti. Şu an itibariyle bu öğrencilerimizin dışında 205 öğrenci hafızlığa çalışıyor. 220 öğrenci de yeni kayıt yaptırmıştır. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından bir hayli müracaat var. Şu andan itibaren kayıt yapamıyoruz. Yeni binalara ihtiyacımız var. 2 aya kadar bir binamızın temeli atılacak ama bu yeterli değil. Bu açıdan dualarınızı bekliyoruz.” dedi.
İl Müftüsü Bayram Şahin ise konuşmasında; “Bugün 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı sonunda Mekke Kur’an Kursumuzun hafızlığını bitiren 80 hafızımız için icazet merasiminde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizleri bugüne kavuşturan yüce rabbimize sonsuz şükürler olsun. Isparta’nın 4 bir taraftan kapılarını tutmuş olan 4 Kur’an kursumuz var. Bunlar adeta Isparta’nın manevi muhafızlarıdır. Bu güzide mekânlar, Kur’an ın sürekli okunduğu yerler. Bu yönüyle, bu Kur’an Kursları Isparta’nın manevi muhafızları olmuştur. Biz de elimizden geleni yapmaya gayret ettik” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından genç hafızlar Kur’ân ziyafeti sundu. Daha sonra hafızlara icazetnameleri verildi.
 
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