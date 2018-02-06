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ISPARTA'DA 752 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPILDI

ISPARTA'DA 752 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPILDI
ISPARTA 0
böcüzade

  - SDÜ'den üç yılda 752 bilimsel araştırma
  - SDÜ 2017 yılında 259 bilimsel çalışmaya imza attı

Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) 2017 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi kanalı ile 259, TÜBİTAK destekleri ile 14 çalışma yapıldığı, 1 Avrupa Birliği (AB) destekli bilimsel çalışmanın başarıyla tamamlandığı bildirildi. SDÜ, Isparta'nın aldığı 112 ''Patent''; 82 ''Faydalı Model''; 801 ''Tasarım Tescil'' işlemlerinin tamamına yakınına bilimsel destek verirken ''Isparta Gülü'' için de ''Coğrafi İşaret'' aldı. SDÜ'de 2015- 2017 arasında ana ekseni Isparta olan 60 bilimsel çalışma yapıldı.

  ''Isparta'' eksenli bilimsel araştırma
  SDÜ 2015-2017 tarihleri arasında farklı kaynak ve disiplinlerden 770 bilimsel çalışma yaptı. 2018 yılına da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek kapsamına alınan 5 önemli çalışma ile girdi. 15 Mayıs 2015- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi kanalı ile 702 proje gerçekleştirildi. SDÜ, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği (AB), Kalkınma ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) sair kurumlar işbirliğinde de 68 bilimsel çalışma yürüttü. 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne değin de TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı (ARDEB) ile de 5 proje başlatıldı. Böylelikle totalde 775 bilimsel projeye ulaşıldı.

  2015 yılı bilimsel çalışmaları
  SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi kanalı ile 2015 yılında 156 proje başlatıldı. Bu bilimsel çalışmaların 11'inin ana ekseni Isparta oldu. SDÜ'de akademisyenler, 2015 yılında TÜBİTAK desteği ile de 24 bilimsel çalışma yaptı. Anılan yıl içerisinde TAGEM ve BAKA destekli 2 bilimsel çalışma gerçekleştirildi.

  2016 yılı bilimsel çalışmaları
  SDÜ'lü akademisyenler 2016 yılı içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) kanalı ile 287 eser üzerinde çalıştı. Akademisyenler ana ekseni Isparta olan 22 farklı çalışma gerçekleştirdi. Yine bu dönem içerisinde Antalya eksenli 10 bilimsel çalışma yaptı. Burdur ve Afyonkarahisar odaklı 2'şer, Konya eksenli 1 bilimsel çalışma yürüttü. Batı Akdeniz Bölgesi'ni bütüncül şekilde içeren 3 ayrı bilimsel çalışma da yürütüldü. 2016 yılı içerisinde SDÜ'de akademisyenler ''Kurum Dışı'' kaynaklar ile de önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. Zira Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle 21 proje başlatıldı. Avrupa Birliği (AB) desteğiyle başlatılan proje hayata geçirildi. Kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele bağlamında önemli mesafeler kat edildi. Avrupa Birliği (AB) Projesi'ne de paydaş olan Mehmed Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile de önemli çalışmalar gerçekleştirildi. SDÜ'de bu dönem TAGEM desteğiyle de 1 bilimsel faaliyet yürütüldü.

  2017 yılı bilimsel çalışmaları
  SDÜ BAP kanalı ile 259 bilimsel çalışma gerçekleştirildi. Ana ekseni Isparta olan 32 bilimsel faaliyet gerçekleştirildi. Böylelikle 2015'ten 31 Aralık 2017'ye kadar geçen süre zarfında Isparta odaklı 60 bilimsel çalışma gerçekleştirildi. Yine Batı Akdeniz, Antalya, Konya, Burdur, Afyonkarahisar odaklı 19 bilimsel faaliyet yapıldı. Bu da evrensel bilgi üreten SDÜ'nün yerel ve bölgesel konulara da ne denli değer verdiğinin göstergesi oldu. SDÜ, evrensel bilim ve bilgi üretirken yerel ve bölgesel sorunları tespit edip çözüm üretmeye devam etti. SDÜ, 2017 yılı içerisinde TÜBİTAK destekli 14, Avrupa Birliği (AB) destekli 1 proje yürüttü. 

  Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil ve Coğrafi İşaret
  Süleyman Demirel Üniversitesinde bilim insanları, dönem içerisinde ''Patent'', ''Faydalı Model''  ve ''Tasarım Tescil'' almaya da devam etti. Türk Patent ve Marka Kurumu şu ana değin Isparta menşeili 112 Patent Tescili yaptı. Bunların önemli bir oranı SDÜ'lü akademisyenlere ait oldu. Reel ekonomi ya da diğer aktörlerin tescil aldığı Patent işlemlerinde de SDÜ'lü bilim insanlarının önemli katkıları bulunuyor. Yine Isparta'nın aldığı 82 ''Faydalı Model'' ve 801 ''Tasarım Tescil'' işleminin önemli bir diliminde de SDÜ imzası yer alıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ''Isparta Gülü'' için de ''Coğrafi İşaret'' aldı.

  ISPARTA (İHA) 







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