Isparta’da planlı elektrik kesintisi

31 Ağustos 2019 Cumartesi günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-110 (Tekel TR 322197- 804189) trafosu AG kol çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Kepeci Mahallesinde bulunan 1213, 1214, 1216, 1217, 1218 ve 1219 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

31 Ağustos 2019 Cumartesi günü, 09.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-80 (Ata koop. 322251-804277) trafosu AG kol çıkışında Kültür Kolejinin reklam panosunun yapım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos 2019 tarihinde, saat 09.00-13.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Ayazmana Mahallesinde bulunan Ayazmana ve Süleyman Akyol Caddeleri, 4400, 4419, 4417 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.