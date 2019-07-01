5.Su Ürünleri Fakülteleri Dekanları Konsey toplantısı Fakültemizde yapıldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi haber bülteni28 Haziran 2019 günü Fakültemiz ev sahipliğindeki "Su Ürünleri Fakülteleri Dekanları Konsey Toplantısı" Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim DİLER, Konsey Başkanı Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat ERMAN, ZİDEK (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) çalışmaları hakkındaki sunumuyla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU ve Su Ürünleri Fakültelerinin Dekanlarının katılımıyla, Gölcük Krater Gölü (Isparta)'nde gerçekleştirildi.Etkinlikte ilk olarak, Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlar Konsey toplantısı için gelen misafirlerimizle sabahın erken saatlerinde Isparta gül bahçelerinde gül toplandı. Daha sonra yapılan konsey toplantısında; ZİDEK çalışmaları hakkında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof.Dr. Gökhan Söylemezoğlu tarafından sunum gerçekleştirildi. Bunun yanında, 7+1 kapsamında ortak müfredat konusu değerlendirildi.Toplantı sonrasında tüm katılımcı dekanlarımızla Gölcük Krater Gölü’nde alan yürüyüşü yapıldı ve Isparta- İslamköy`de bulunan Süleyman Demirel Müzesi ziyaret edildi.