ISPARTA'DA 5 MİLYON LİRALIK DESTEK PROGRAMI

5 milyon liralık destek

5 milyon liralık destek programı kapsamında özellikle firmaların yurt dışından İthal ettiği ara ürünlerin,

Türkiye'de üretilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, destekleme hakkında bilgi verdi.

KOSGEB, yeni girişimcilere, işini büyütmek isteyenlere ve imalatçı firmalara desteklerine devam ediyor. Stratejik Ürün Destek Programı’m hayata geçirdi. 5 milyon liralık destek programı kapsamında özellikle firmaların yurt dışından ithal ettiği ara ürünlerin, Türkiye’de üretilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde KOSGEB olarak ülkemizin değerine değer katacak, bir destek programını da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu programın adı Stratejik Ürün Destek Programı bu program kapsamında cari açığa yerli ve milli bir çözüm bulmak amaçlanıyor. Yerli ve milli olan ürünlerin üretilmesi kapsamında 5 Milyona kadar destek sağlanacak. Yurt dışından ithal edilen ürünlerin aromaların yerli olarak üretilmesi amaçlanıyor. Destek programının çağrısı da yürürlüğü girdi, bu çağrı kapsamında orta yüksek ve ileri teknoloji olan ürünlerin yerli olarak üretilmesi desteklenecek, ll Müdürü Yıldırım, yurt dışından ithal edilen ürünleri şu şekilde sıraladı, “Bu ürünleri Türkiye’de üretmeyi hedefliyoruz" dedi. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, temel eczacılık ve eczacılığa ilişkin ürünlerin imalatı, bilgisayarların ve optik ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, motorlu kara taşıtı imalatı, diğer ulaşım araçlarının imalatı, tıbbi ve dişçilikle ilgili araç ve gereçlerin imalatı, diğer metalik olmayan minerallerin imalatı savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde bu sektörlerde yer alan ürünler ve ürünlerin yerli olarak üretilmesi desteklenecek. Yıldırım, destekleme programı kapsamında büyük işletmelerle, KOBl’ler arasında yapılacak işbirliğinin de önemine dikkat çekti. Yurt dışından ithal edilen aromaları kendi bünyesinde kullanarak mamul mal üreten büyük firmaların kullandıkları aromaların üretimini biz yapabiliriz diyen kobiler bu konuda başvuru yapabilirler.