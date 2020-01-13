5. ATOG Çalıştayı Gerçekleştirildi

Süleyman Demirel Üniversitesi “Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) Projesi”nin beşinci çalıştayı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.Çalıştayın açış konuşmasını yapan SDÜ İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Çalıştay Başkanı Doç. Dr. Pınar Göktaş, Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde yürüttükleri uygulama ve oyun tabanlı ATOG programı hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Göktaş, yerelde ilk kez gerçekleştirdikleri ATOG programı kapsamında bu zamana kadar bini aşkın öğrencinin yüzü aşkın iş fikri ürettiğini söyledi.Göktaş sözlerini, liselerde de programın yaygın etkisini artırmak adına girişimcilik etkinlikleri düzenlediklerini söyleyerek sonlandırdı. Psikoterapist Fazıl Tatar ise çalıştay kapsamında “Girişimciliğin Öteki Yüzü: Yüzdeki Maskeler” konulu bir sunum yaptı. Ardından Doruk Group Ceo'su Dr. Cafer Büyükalmus girişimcilik hikayesini gençlerle paylaştı.Çalıştayda jüri üyesi olarak yer alan Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, TOBB GGK Başkan Yardımcısı Ahmet Sincer, Isparta Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Koyak, MÜSİAD Isparta İl Temsilci Vekili Mimar Barış Girit, IGSİAD Başkanı Dilek Özdemir, ANSİAD Girişimcilik Komite Başkanı Işık Yargın, TOBB GGK Başkan Yardımcısı Kadir Özkan, İŞKUR Isparta İl Müdürü Gürsel Öksüz, İŞKUR Isparta İl Müdür Yardımcısı Mustafa Höke, Eğitimci / Yazar Pınar Yeşiltay Sevim, Psikoteratepist Fazıl Tatar, Doruk Group Ceo’su Dr. Cafer Büyükalmus, KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, BAKA Isparta Yatırım Destek Ofis Koordinatör Vekili Ömer Ferda Akyol, SDÜ TTO Girişimcilik Koordinatörü Nilay Şengöl, SDÜ Araştırma Yenilikçi Direktörü Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Selen Işık Maden ekiplerin iş fikirlerini değerlendirdi.Jüri değerlendirmeleri neticesinde; “İnsansız Kontrol Garajı”, “Güvenli Yaşam” ve “Isıtaban” ekipleri dereceye girdi.Özel çocuklara yönelik yapılan “Duyarlı Bireyler Yok Olan Engeller Projesi” de Dr. Cafer Büyükalmus ve Pınar Yeşiltay Sevim tarafından jüri özel ödülüne layık görüldü.Isparta Ticaret Borsası ve YDE'nin destekleriyle gerçekleşen 5. ATOG çalıştayı sonunda; İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gençtürk ile tüm jüri üyeleri, mentor desteği sunan Isparta Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Genç Girişimciler Kuruluna plaket takdim edildi.