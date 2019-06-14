Isparta’da planlı elektrik kesintisi

17 Haziran 2019 Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-76 (Yıldızhan Cami TR 322244-804058) trafosu C kolu çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 17 Haziran 2019 tarihinde, saat 09.00-13.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Ayazmana Mahallesinde bulunan Minasın Caddesinin bir kısmı, 4462 ve 4479 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

18 Haziran 2019 Salı günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TM karşısı beton köşkten Büyükgökçeli çıkışında yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 18 Haziran 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle; Isparta Merkez bağlı; Kuleönü Kasabası Okul Mahallesi Bahçe evleri mevkii Eğirdir yolu üzeri, Kuleönü İçme Suyu Küçükgökçeli Köyü, Atabey Belediyesi çakıl ocağı ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.