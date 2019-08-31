Isparta Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Sünnet Şöleni ve Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu. 152 çocuk için Sünnet Şöleni gerçekleştiren Isparta Belediyesinin akşam düzenlendiği Fener Alayına binlerce kişi ellerindeki Türk Bayrakları ve meşalelerle katıldı. Havai fişek gösterilerinin renk kattığı gecede konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “30 Ağustos destan yazdığımız bir zafer” dedi.Isparta Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla organize ettiği Fener Alayı ve konser renkli görüntülere sahne oldu. Belediye 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 152 çocuk için de Sünnet Şöleni düzenledi. Perşembe günü başlayan ve iki gün süren etkinlikler kapsamında 152 çocuk için kına gecesi, konvoy düzenlenirken, davetlilere yemek ikram edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları akşamda Isparta Belediyesi önünden başlayarak, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar devam eden Fener Alayı ve ardından meydanda Tenor Ömer Türkmenoğlu ile Ömer Yöndem’in şefliğinde verilen Senfoni ile Zafer Konseri ve havai fişek gösterileriyle son buldu.Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekilleri Recep Özel, M. Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı P. Albay Bilgin Çetinbağ, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere protokol üyeleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile binlerce vatandaş katıldı.Isparta Belediyesinin Sünnet Şöleni etkinlikleri kapsamında perşembe akşamı gerçekleşen kına gecesinin ardından 152 çocuk, aileleri ve davetlilere cuma günü öğlen saatlerinde Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden Isparta usulü yemek ikramında bulunuldu. Yemeğin ardından program konvoy ile devam etti. Isparta protokolü, sünnet çocuklarıyla birlikte nostaljik trene binerek şehir gezisi yaptı. Konvoya Isparta’nın motor spor kulüplerinin motorcuları ve off roadcuları ile halk otobüsleri, ticari taksiler de destek verdi. Gökkubbe önünden başlayan ve İstanbul Caddesi, Mimar Sinan Caddesini takip eden konvoya çevredeki vatandaşlarda destek verirken, konvoy büyük ilgi gördü.30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında akşamda belediye tarafından Fener Alayı ve konser düzenlendi. Isparta Belediyesi önünde toplanan protokol üyeleri ve binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte düzenlenen Fener Alayına katıldı. Fener Alayında vatandaşların üzerine traktörden gülsuyu püskürtüldü. Mehteran takımı ve atlılarında katıldığı Fener Alayında Sünnet Şöleni kapsamında sünnet olan 152 çocuk ve aileleri de yer aldı.Fener Alayına katılanlar, Mimar Sinan Caddesi boyunca ilerleyerek, Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına ulaştı. Meydanda bir araya gelen topluluğa Isparta Belediyesi Mehteran Takımı tarafından unutulmaz bir konser verildi. Halk oyunları ekibi ile Isparta türkülerini söyleyen orkestranın da sahne aldığı etkinlikler kapsamında havai fişek gösterileri yer aldı.Tenor Ömer Türkmenoğlu ve Ömer Yöndem’in şefliğinde verilen Senfoni ile Zafer Konseri, havai fişek gösterileri meydanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Konserin ardından sanatçılara hediye takdiminde bulunan protokol üyeleri vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, böyle anlamlı bir günde, duygulandıran ve güzel bir akşamı yaşatan senfoni orkestrasına teşekkür ederek, katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.Böyle güzel bir akşamın yaşanmasına vesile olan herkese teşekkür eden AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, “Rabbim bu ülkeden ezan seslerini dindirtmesin, bayrakları indirtmesin. Hepimizin daha güzel bir Türkiye’de yaşamak dileğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemiz adına kutlu olsun. Tüm dost, düşman herkese Türk’ün mesajı olsun diyorum” dedi.Garnizon Komutanı P. Albay Bilgin Çetinbağ da, Zafer Bayramını sonsuza dek böyle mutlu bir şekilde, özgürce hep beraber kutlayacaklarını belirtti.30 Ağustos Zafer Bayramına yakışan bir gece yaşadıklarını kaydeden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Ispartalı hemşehrilerimiz bu güne çok büyük bir önem gösterdi, bizlerle beraber oldu. Sanatçılarımız bizlere güzel bir gece yaşattılar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlanmaya değer çok önemli bir bayram. Destan yazdığımız bir zafer. Bize bu bayramı kutlamayı sağlayan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, rahmetli olan gazilerimizi de rahmetle anıyoruz, hepsinin ruhu şad olsun. Bizlere bu geceyi yaşatan değerli sanatçı arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizleri mutlu ettiniz. Daha sonraki güzel günlerde de sizlerle birlikte olmak istiyoruz” görüşlerinde bulundu.AK Parti İl Başkanı Osman Zabun’da orkestra ve hocaların kendilerine çok güzel bir gün yaşattıklarını belirterek, bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.Gece Isparta Belediyesinin düzenlendiği Sünnet Şöleni kapsamında sünnet olan 152 çocuğa protokol üyelerince bisikletlerinin hediye edilmesiyle son buldu.