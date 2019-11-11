Isparta’da, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında il genelinde 26 ayrı bölgede 145 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, fidan dikti.
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