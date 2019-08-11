ISPARTA’DA BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE KURBAN KESİMİ SIRASINDA 25 VATANDAŞIMIZ BASİT YARALANMA İLE HASTANEMİZE BAŞVURDU

Hastanemiz Nöbetçi Hekimlerinden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanımız Op Dr. Mehmet Ali KORKMAZ kurban bayramının ilk gününde öğle saatlerine kadar başvuran kesi ve yaralanma vakalarında şuana kadar ciddi bir durum olmadığını belirtti.Op. Dr. KORKMAZ şunları söyledi; “Bugün sabahtan itibaren şu saate kadar, hastane acil servisimize kurbandaki cilt kesikliklerine yönelik yaklaşık 25 hastamız başvurmuş. Bunlar, bizim sık gördüğümüz plastik cerrahiyle alakalı sık yaralanmalar. Genelde cilt kesileri ya da vücutta, uzuvlarda tendon, sinir ve damar yaralanmaları gelebiliyor. Ama sabah 08.00’den itibaren şu saate kadar genel olarak gelen vakalar basit cilt kesileri şeklindeydi. Çok ciddi bir hastamız gelmedi. Şimdilik, acil servis ve acil şartlarında müdahale edilebilecek, tedavi edilebilecek yaralanmalar. Umarım ciddi bir yaralanma gelmez.”Op.Dr. KORKMAZ ayrıca, kurban kesimi sırasında basit bir kesi de olsa, vatandaşların ileride daha ciddi bir soruna yol açmaması adına hastaneye başvurarak gerekli tedavileri yaptırması gerektiğini ifade ederek, “Biz, bu tarz durumlarda yaralanan kişilere, basit bir kesi de olsa acil servislere başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü, bu tür durumlarda hayvanlarla bulaşan bazı hastalıkların da bulaşma ihtimali olduğu için küçük kesiler hafife alınabiliyor ama biz her türlü yaralanmanın acilde muayene olmalarını öneriyoruz. Herkese yaralanmadan iyi bayramlar dilerim” İfadelerini kullandı.