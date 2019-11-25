1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması adına kutlanmaktadır. Unutmayalım ki, “Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir”. Geleceği şekillendiren tüm kadınlarımızın bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayatta daha adil, huzurlu, yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım’ı çıkarabilme ümidiyle mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyoruz.