24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Etkinlikleri Yapıldı

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ SAYIN CEYLAN ÇAYLAK'IN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

24 Kasım Pazar günü İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ceylan ÇAYLAK'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan Öğretmenler Günü kutlamaları Bahçeşehir Okullarındaki programla devam etti.Bahçeşehir Okullarında düzenlenen programda yıl içerisinde emekli olan ve sportif turnuvalarda dereceye giren öğretmenlere Vali Yardımcısı Sayın Haluk ŞİMŞEK ve İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ceylan ÇAYLAK tarafından plaketleri verildi. Daha sonra Kamile Gürkan İlkokulu öğretmenleri tarafından oluşturulan Anadolu Korosu'nun söylediği türküler ve öğretmenlerin seslendirdiği solo türkülerle program sona erdi.Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ün 24 Kasım 1928' de başöğretmenlik unvanını kabul etmesi vesilesiyle kutladığımız bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimizi sevgi ve minnetle selamlıyorum. Öğretmenlerimiz sadece 24 Kasımlarda değil her gün, dün, bugün ve yarında akıllarımızda ve gönüllerimizdedir.Ülkelerin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biri kuşkusuz eğitimdir. Tarihin her döneminde milletler eğitime verdikleri değer ölçüsünde yükselmiş, eğitimi göz ardı ettikleri ölçüde de zayıflamışlardır. İnsanlık tarihi boyunca eğitimde farklı yöntem ve malzemeler kullanılmış olmakla birlikte eğitim her zaman öğretmenler ile özdeşleşmiştir.Geleceğimizin Mimarları Değerli Meslektaşlarım; Dünyada son 30 yılda meydana gelen küreselleşme ve teknolojik gelişmeler eğitim alanında da çağı yakalamayı zorunlu kılmaktadır. Küresel akımın dinamik sonuçlarıyla birlikte ülkemiz de köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede eğitim ve öğretim hizmeti verilirken eğitimde kalitenin artırılması daha da ön plana çıkmaya başlamıştır. Ülke olarak en büyük gücümüz beşeri sermayemiz olan genç nüfusumuzdur. Bizlere emanet edilen öğrencilerimizi araştıran, sorgulayan, hayatı yorumlayabilen, özgüveni yüksek, vatanına ve milletine sevdalı, ahlaklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirme sorumluluğumuz vardır.Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK'un ifade ettiği gibi mesleğimizle ilgili olan bir algıyı değiştirmek durumundayız. Öğretmen mum gibidir, kendisi tükenirken etrafını aydınlatır algısını bizim öğretmenlerimiz yel değirmenleri gibidir, her hareketiyle enerji üretir, enerji ürettikçe yenilenir şeklinde değiştirmeliyiz.İnsanlığın Parlayan Yıldızları Kıymetli Meslektaşlarım;İlimizdeki eğitim kurumlarımızın Hz. Mevlânâ'nın pergel metaforundaki gibi bir ayağı kültürel ve manevi değerlerimize sabit, diğer ayağı dünyayı dolaşabilen bir nesil yetiştirme hedefi ve sorumluluğu da bulunmaktadır. İlimizde görev yapan dinamik öğretmen kadrosu, donanımlı yöneticiler ve heyecanlı öğrencilerimizle bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirebileceğimize inancım tamdır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu ile ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmek için birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bu hedefleri hep birlikte gerçekleştireceğiz.Mensubu olmaktan gurur duyduğum eğitim ordusunun bir neferi olarak biliyorum ki öğretmenlik mesleği sevmeden yapılamaz. Öğretmenlik yürek işi, sevgi işidir. Bizim mesleğimiz fedakârlık, sabır ve gayret isteyen bir meslektir, bir peygamberlik mesleğidir. Aziz Türk Milleti her zaman sizlere minnettar olmuş ve sizleri baş tacı etmiştir.Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyoruz. Çabalarıyla, fedakârlıklarıyla bugünü ve yarınlarımızı inşa eden, neslimizin mimarı olan öğretmenlerimizi sevgiyle selamlıyor, tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.