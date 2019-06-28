İlimizde Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık (300 Koyun) Projesi çerçevesinde Yalvaç İlçesi Yarıkkaya köyünde yetiştiricilik yapan Hikmet Sarıdaş'a 198 damızlık pırıt ırkı dişi koyun ve 9 adet Pırıt ırkı koç olmak üzere toplam 207 adet koyun teslimi yapıldı.Sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliğin sağlanmasını temel politika olarak belirleyen Bakanlığımız, ülkemizin hayvansal gıda ihtiyacının tamamının yurtiçi üretimlerinden karşılanması stratejik hedeflerimizin başında gelmektedir. Ülkemiz kırmızı et ihtiyacının yurtiçi üretimlerimizden karşılanması, doğal kaynaklarımızın ülkemiz ekonomisine kazandırılması ve kırmızı ette ithalatçı konumdan ihracatçı duruma gelebilmemiz açısından ülkemiz büyük ve küçükbaş hayvan varlığının hızla artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.Ülkemiz halkının tarih boyunca uğraştığı en önemli meslek dallarından biri olan koyun ve keçi yetiştiriciliği, ülkemiz coğrafyası ve ekolojisi bakımından en uygun ve ekonomik hayvancılık faaliyet alanı olarak görülmektedir.Ülkemiz koyun ve keçi varlığının hızla artırılması, yetiştiricilerden gelen damızlık taleplerinin karşılanması amacıyla "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 2018 yılında uygulamaya konulmuştur. Projeden elde edilen hayvanlardan Damızlık vasfı taşıyanları TİGEM üreticilerden satın alma garantisi vermektedir.Proje Kapsamında teslim edilecek hayvanların finansmanı, Ziraat Bankasının Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğine göre yapılmaktadır.Proje Başvuruları 2018 Yılı Şubat Ayı içerisinde internet üzerinden yapılmıştır. İlimiz genelinde toplam 134 yetiştiricimiz projeye başvurmuştur. TİGEM tarafından Başvuru evrakları incelenen ve ön değerlendirilme uygun olan yetiştiricilerin listesi Ziraat Bankası şubelerine gönderilmiştir.Ziraat Bankası Şubeleri yetiştiricileri ilgili tebliğ esaslarına göre değerlendirerek durumu uygun olan yetiştiricileri TİGEM' e bildirmektedir.İlimizde projeye uygun olan ve Ziraat Bankasınca işlemleri tamamlanan yetiştiricilerin hayvanları, Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sağlanacaktır.Bu bağlamda, İlimiz de ilk olarak Proje uygulamaya hak kazanan, Yalvaç İlçesi Yarıkkaya Köyünde yıllardır Koyun Yetiştiriciliği yapan Hikmet Sarıdaş'ın hayvan seçimleri ve teslimi İl Müdürlüğümüzce görevlendirilen Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisleri ile Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yetkililerince yapılmıştır.Proje çerçevesinde yetiştiricimize, teknik şartnamesine uygun olarak temin edilen, 198 adet Pırıt ırkı Damızlık Dişi Koyun ile 9 adet aynı ırktan Damızlık Koç olmak üzere toplam 207 koyun teslim edilmiştir.Projeye başvuran ve durumları uygun bulunan yetiştiricilerimizin isimleri TİGEM tarafından İl Müdürlüğümüze bildirildikçe hayvan seçimleri ve teslimatları devam edecektir.Enver Murat DOLUNAYİl Müdürü V.