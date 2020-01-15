2020 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

2020 Yılının ilk dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı konferans salonunda yapıldı. Toplantıya SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Kaymakamlar, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Yatırımcı Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Belediye Başkanları katıldı. Kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonun sağlanması için düzenlenen toplantıda; Isparta’ da kamu tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ve sektörel gelişmeler değerlendirilerek, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.Toplantıya Vali Seymenoğlu’nun daveti üzerine katılan Türkiye’nin ilk havacılık kampüsünü Isparta’da kuran ER-AH Havacılık okulu temsilcisi bir sunum gerçekleştirdi ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi vererek koordinasyonu gerektiren konularda kamu kurumlarından destek beklediklerini aktardı. ER-AH Havacılık Okulu Kurucusu ve Genel Müdürü Erdoğan Cabıoğlu da ilk kez bir Koordinasyon Kurulu Toplantısına davet edilmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek Vali Seymenoğlu’na teşekkür etti.Toplantıda gündeme gelen diğer önemli konu ise Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bölgedeki 15 üniversitenin ortaklığında Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde 16-17 Mart 2020 tarihlerinde Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan GÜNKAF20 (Güney Kariyer Fuarı) oldu. Fuar hakkında bilgiler veren SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı “Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer alacağı bu kapsamlı fuarda aynı zamanda etkinliğe katılan firmalar tarafından eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimlerin yanında mezunlar ve mezun adayları için iş imkanı, öğrenimi devam eden öğrenciler için staj imkanı bulabilecekleri bir ortam oluşturulacak. Etkinliğe 15 üniversiteden toplam 15.000 den fazla öğrencinin katılması öngörülmekte. Bu ilimiz adına büyük bir fırsat” dedi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seymenoğlu; “İlimiz yatırımlarını ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonu sağlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda amaç; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakları öncelikle sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek altyapı alanlarına yönlendirip, kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bu toplantımızda; Kuruluşlarımızın 2019 yılında İlimizde uyguladıkları projeler ve 2020 yılında uygulanacak yeni çalışmalarla ilgili değerlendirmeler, varsa sorunlar ve çözüm önerileri görüşülecektir” dedi.Toplantıda; Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerin İl Yatırım Takip Sistemine girdikleri verilere göre 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında bir yıllık dönemde yapılan çalışmaların verileri ise şu şekilde açıklandı: 2019 yılında Isparta’da kamu kuruluşları ve mahalli idarelerce proje bedelleri toplamı 3.515.917.740 TL olan 817 adet proje üzerinde çalışıldı. Bu projelere 751.173.400 TL ödenek ayrıldı. Bu ödeneğin 671.752.920 TL’si harcanarak % 89 parasal gerçekleşme, % 67 fiziksel gerçekleşme sağlandı.Açıklamaların ardından yatırımcı kamu kurumları temsilcileri tek tek söz alarak yürüttükleri yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdiler.