“2. Ar-Ge Proje Pazarı” Ödülleri Sahiplerini Buldu

Tüm proje sahiplerine Ön Kuluçka Merkezi ile BiggWind Müjdesi

Göller Bölgesi Teknokenti ile Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen “2. Ar- Ge Proje Pazarı” ödül töreni ile sona erdi. 8 prototip, 7 dijital tasarım ve 8 iş fikrinin yer aldığı yarışmanın ödül töreni, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Törende ilk olarak söz alan Göller Bölgesi Teknokenti Müdürü aynı zamanda Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi, tüm proje sahiplerinin Ön Kuluçka Merkezine kabul edildiğinin; birinci aşamayı geçmiş sayılarak Bireysel Genç Girişimci programı kapsamına alındığının müjdesini verdi. Jüri üyelerince üç ayrı kategoride puanlamaların yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Terzi, “En Başarılı Kadın Girişimci”, “En Genç Girişimci”, “Patent Desteği” ve “Proje Danışman” kategorilerinde de değerlendirmeler yapıldığını belirtti. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi adına her türlü çalışmayı desteklediklerini ifade eden Prof. Dr. Terzi, genç girişimcilerin aktif katılım göstermesinin, motive olmasının ve süreçte yer almasının çok değerli olduğunu söyledi.Üniversite olarak girişimciliği destekleyen organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, ülkemizin 2023, 2035 ve 2071 yılı hedefleri doğrultusunda bu tarz etkinliklerin büyük önem taşıdığını kaydetti.Açış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Törende ilk olarak “2. Ar-Ge Proje Pazarı” sponsorları arasında yer alan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ile Değişim ve Gelişim Platformu Başkanı Nazmi Esen’e “Altın Sponsor Ödülü”; Yükseköğretim Vakfı Başkanı Mustafa Süalp’e “Gümüş Sponsor Ödülü”; PlazmaTek Firması adına Prof. Dr. Lütfi Öksüz’e “Bronz Sponsor Ödülü” verildi.