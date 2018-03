- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle Isparta’da çeşitli anma programı düzenlendi.Isparta’da 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü kapsamında çeşitli anma programları düzenlendi. Garnizon Şehitliği’nde başlayan anma programında ilk olarak saygı duruşu, 3 el saygı atışı ve ardandan İstiklal Marşı okunarak, Şehitler Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.Programlara Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekili Sait Yüce, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şube Başkanı Musa İrez, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.Demirezen: “Türk Milleti sahip olduğu değeri bilmekte ve kaybetmemek için aynı bedeli ödemeye hazırdır”Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Binbaşı İsmail Demirezen, “Kahraman ordumuz 20. yüzyılın başında Afrika çöllerinden Balkanlara, Kafkaslardan Galiçya’ya ve Çanakkale’ye kadar geniş bir coğrafyada, İstiklal Savaşının çeşitli cephelerinde, Anadolu’nun her karış toprağında verdiği kahraman mücadelelerde yüzbinlerce vatan evladını şehit vermiştir. Yine dünya barışının sağlanması ve korunması kapsamında Kore’den Kıbrıs’a, Bosna Hersek’ten Afganistan’a uzanan harekatlar ile halihazırda teröristle mücadele kapsamında yurtiçi ve sınır ötesinde yürütülen harekatlarda binlerce kahramanımız şehadete yürümüştür. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket eden ordumuz, kahraman şehitlerimizden bize miras kalan o güç ve ruh bugün teröristle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatında ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur. Biliniz ki; manevi varlığınızdan güç alan ve dünya var oldukça bu idealleri kendisine görev edinmiş olan bizler, dün olduğu gibi bugün de vatan ve ulusun birlik ve bütünlüğünü korumak ve kollamak, ülkenin güvenliğini sağlamak maksadıyla her koşul altında üzerimize düşen görevi sağlama hazırız ve sizlere layık olmanın bilinci içinde vazife başındayız. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde hain emelleri olanlar asla unutmasınlar ki bu topraklar kan, ter ve gözyaşıyla alınmıştır. İşte bundan dolayıdır ki Türk milleti sahip olduklarının değerini bilmekte ve onları kaybetmemek için aynı bedeli ödemeye daima hazır beklemektedir” dedi.Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şube Başkanı Musa İrez ise, “Hiç tereddüt yok ki onlar uyuşta, sezişte, algılayışta, fitne nispet bir davayı aşılama sevdasına düşmüş bir yiğit, Onlar imanı öfkenin koskocaman çadır kurduğu kocaman bir yürek, onlar Allah ve resulüne duyulan bir aşkın mahkeme huzurunda bile takkiyesiz hakikati haykırttığı kahraman, onlar köyünde tarlada elinde tırpanla buğday biçerken, güneşin kavurduğu Anadolu insanının siyah beyaz birer portresi, onlar hak yoluna adanmış bir ruhun anadan, yardan, selden geçişi, dünyada hiçbir şeye talip olmadan öteler ötesine müspet bir adım atmanın telaşına kapılmış bir Anadolu çocuğu, onlar evladını kınalayıp askere gönderen eğer düşman vatanımıza girecekse, ezanımız kesilecekse öl de köyüne dönme diyen Hatice anaların haykırışlarıyla başlayıp, Çanakkale’de, Kore’de, Kıbrıs’ta, Güney Doğu’da, 15 Temmuz ve Afrin’de son bulan yaşamların tezahürü. Ey şanlı neslin evladı, sen ki Malazgirt’ten Anadolu’ya giren Alpaslan’ın, Kayı’dan Söğüt’e can veren Gazi Osman’ın, 20 yaşında Bizans’ın dişlerini söken, çağ açıp, çağ kapayan Fatih’in, krallara diz çöktüren adalet timsali Kanuni’nin evladısın. Şunu hiçbir zaman unutma bulamayanlar artık sende, artık silkin, uyan ve kendine gel. Bu sancağın canına canını koy, ya hilal ol, ya ay ol, ya da korkma kemik ol. Gücünü Türk milletinden alan ve muhatabı sadece Türk milleti olan milli vicdan ve milli maruz sahibi tüm yurttaşlarımız adına açıkça ilan ediyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti yoksa, Türk vatanı yoksa, Türk Bayrağı yoksa, Türk vatandaşlığı yoksa varlığımızın da bir değeri yoktur. O zaman yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları nezdinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ruhun şad olsun” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Şehitlik Defteri’ni imzalayan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, “Tarih yazan aziz şehitlerimiz; geri dönmeyi düşünmeden, yedi düvele karşı ‘Çanakkale geçilmez’ inancıyla ,iman dolu göğsünü siper ederek, dünya tarihinde benzeri olmayan bir zafere imza atan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şanlı zaferimizin kazanıldığı günden bugüne yıllar geçse de, milletimizin gönlünde taht kuran şehitlerimizin emsalsiz kahramanlıkları, hiçbir zaman unutulmadığı gibi bundan sonra da bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için vereceğimiz mücadelede bizlere güç ve ilham kaynağı olacaktır. Aziz şehitlerimiz, canınızla ve kanınızla bizlere bıraktığınız bu cennet vatanımız, bayrağımız, sizlerin çok kıymetli yakınları ve kahraman gazilerimiz, bizlerin en değerli emanetleridir. Bu anlamlı günde, mukaddes vatan topraklarını bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, vatanımızın bütünlüğü, milletimiz huzur ve güvenliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen bütün şehitlerimizi, 15 Temmuz Şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.”Çanakkale ve ebediyete intikal eden tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle devam eden törende ayrıca, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçikler için zafer temennisinde bulunuldu. Protokol mensupları şehitlerin kabirleri başına karanfil bırakarak, dualar ettiler.18 Mart etkinlikleri daha sonra Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki belgesel izletilmesi, tiyatro gösterileri ve şiirler okunmasıyla devam etti.Isparta’daki etkinlikler çerçevesinde ayrıca protokol mensupları tarafından şehit ailesi ziyaretleri gerçekleştirildi.ISPARTA (İHA)