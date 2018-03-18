18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle Isparta’nın Eğirdir ilçesinde anma programı düzenlendi.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Şehitliğinde anma programı gerçekleştirildi. Program Şehitlik Anıtı’na Kaymakam Abdullah Akdaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan’ın çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerin için bir dakikalık saygı duruşunda bulunul ve İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı P. Bnb. Önder Hançer yaptı.Dana sonra Garnizon komutanlığında bulunan şehitlik ziyaret edildi, karanfil bırakıldı.ISPARTA (İHA)-