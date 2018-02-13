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Isparta'da 15 Temmuz ruhunu sporla yaşatacak

Isparta'da 15 Temmuz ruhunu sporla yaşatacak
ISPARTA 0
böcüzade
  - Milletin çocukları 15 Temmuz ruhunu sporla yaşatacak  
  - ‘Milletin Çocukları 15 Temmuz Ruhunu Yaşatıyor’ Kayak Eğitim ve Şampiyonası Isparta’da başladı  

  Isparta'da Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ‘Milletin Çocukları 15 Temmuz Ruhunu Yaşatacak’ sloganıyla Kayak Eğitim Kampı ve Şampiyonası başladı.  
Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Isparta Şube Başkanlığı ile ASP İl Müdürlüğü Koordinasyonunda, ‘Milletin Çocukları 15 Temmuz Ruhunu Yaşatacak’ sloganıyla Kayak Eğitim Kampı ve Şampiyonası başladı. Çankırı, Yozgat, Van, Elazığ, Bolu gibi 15 ilden çocukların yer aldığı organizasyonun açılış törenine ASP Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gürdal Gümüş, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük katıldı.

Kütük: “Atanmış değil, adanmış olarak, gönüllü olarak çalışıyoruz”
ASP İl Müdürü Yakup Kütük, "Bu konuda atanmış değil adanmış olarak, gönüllü olarak çalışıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki şehit ve gazi yakınlarımızın çocukları ile kurumumuz bünyesinde baktığımız çocuklarımızı misafir etme ve bundan dolayı hem maddi hem manevi ödül kazanmaya bizi vesile ettiği için Gürdal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda çok büyük hedeflerimiz var. Önemli sonuçlar çıkarmak istiyoruz" dedi.

“Güçlü bedenler olarak sizleri buradan uğurlamak istiyoruz”
 Türkiye olarak çok sıkıntılı süreçlerden geçildiğine vurgu yapan İl Müdürü Kütük, "15 Temmuz ruhunu yaşatmak, bunu sizlerin kafalarınıza, gönlünüze yerleştirmek bu organizasyonun en büyük amacı. Akabinde şu anda savaş halinde olan devletimizin yanında olduğun göstermek, dünyanın 7 düveliyle devam eden mücadelemizin ruhunu da sizlere yaşatmak ve bu ruhu size kazandırmak istiyoruz. Bu organizasyonda askerimizin de yanında olacağız. Sizleri onlarla bir araya getireceğiz. organizasyon sonrası sizlerin bu ruhu kazanmış olmasını umut ederek;  türkülerde söylediği gibi 'Ez oğlum' diye ifade edilen düşmanını tanıyıp ezebilmek için hem zihnen hem güçlü bedenler olarak sizleri buradan uğurlamak istiyoruz" diye konuştu.

 Gümüş: “Ülkemizin hep birlikte olma duygusuna ‘Biz de varız’ diyerek buradayız”
 ASP Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gürdal Gümüş ise, "Biz koskocaman biz aileyiz. Kayak branşını başlatmak üzere Isparta'dayız. Yapacağımız bu organizasyon spor kulübümüzün yaptığı organizasyonların en önemlilerinden biri olmaya aday. Perşembe günü de bunun semeresini, sonuçlarını alacağız. Bugün ülkemiz dünya ile savaş içinde. Bundan iki sene evvel 15 Temmuz'u yaşamış ülkemiz, bugün kahraman ordumuzla Afrin'de sınır dışında mücadele ediyor. Biz onların yanında var olduğumuzu göstermek için buradayız. Bir taraftan spor yapıyoruz. Bir taraftan ülkemizin hep birlikte olma duygusuna biz de varız diyerek katılıyoruz. Bu amaçla buradayız" dedi.
 Eğitim programı kapsamında ziyaretler ve farklı sporlar da var
  Düzenlenen organizasyon kapsamında milletin çocuklarına Davraz Kayak Merkezi'nde kayak eğitim verileceği ve düzenlenen yarışmalar sonunda başarılı olanlar ödüllendirilecek.
 Ayrıca çocuklar, Isparta’daki program kapsamında Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi ile Eğirdir Dağ Komando Okulu'nu ziyaret edecekler. Yaşlılar ile çocuklar arasında bocce sporu etkinliğinin de yapılacağı organizasyon, 16 Şubat Cuma günü sona erecek.

 ISPARTA (İHA)






















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