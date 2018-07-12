15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI
14 Temmuz 2018 Cumartesi Günü
Saat: 08.00Halkımızın duygu ve düşüncelerini paylaşabilmeleri için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına 15 Temmuz Anı Defterinin konulması
Saat: 20 JOŞehit yakınlan ile gazi ve ailelerinin katılımlarıyla onurlarına yemek verilmesi
Yer:Modapark
15 Temmuz 2018 Pazar Günü
Saat: 10.0015 Temmuz Hatıra Ormanı programı
Saat: 11.00Şehit Kabirlerinin ziyaret edilmesi, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılması ve duaların okunması
Saat: 11.30-12.3015 Temmuz şehit yakınlan ve gazilerinin ziyaret edilmesi
Saat: 12.30Şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerifler okunması, okunan Hatm-i Şeriflerin duasının yapılması ve ikram
Yer:Ulu Camii
Saat: 19.0015 Temmuz görsellerinin ve müziklerin panoda sunulması
Saat: 19.30Milli birlik yürüşü Harekât Güzergâhı
Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Varis Yeri
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Saat: 20.00Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua yapılması
Sayın Valimiz Şehmus GÜNAYDIN’m konuşmalan
Şiirlerin okunması
Mehteran gösterileri