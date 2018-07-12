15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI

14 Temmuz 2018 Cumartesi Günü

Saat: 08.00 Halkımızın duygu ve düşüncelerini paylaşabilmeleri için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına 15 Temmuz Anı Defterinin konulması

Saat: 20 JO Şehit yakınlan ile gazi ve ailelerinin katılımlarıyla onurlarına yemek verilmesi

Yer: Modapark

15 Temmuz 2018 Pazar Günü

Saat: 10.00 15 Temmuz Hatıra Ormanı programı

Saat: 11.00 Şehit Kabirlerinin ziyaret edilmesi, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılması ve duaların okunması

Saat: 11.30-12.30 15 Temmuz şehit yakınlan ve gazilerinin ziyaret edilmesi

Saat: 12.30 Şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerifler okunması, okunan Hatm-i Şeriflerin duasının yapılması ve ikram

Yer: Ulu Camii

Saat: 19.00 15 Temmuz görsellerinin ve müziklerin panoda sunulması

Saat: 19.30 Milli birlik yürüşü Harekât Güzergâhı

Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Varis Yeri

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı

Saat: 20.00 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua yapılması

Sayın Valimiz Şehmus GÜNAYDIN’m konuşmalan

Şiirlerin okunması

Mehteran gösterileri