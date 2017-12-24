ISPARTA'DA 139 YILLIK O TARİHİ CAMİ TAMİR EDİLİYOR

139 Yıllık Tarihi Cami Restore Ediliyor
Isparta Gelendost ilçesinde 1878 yılında Selçuklular tarafından yapılan Abdulgaffar caminde restorasyon çalışmaları başladı.
Isparta Gelendost ilçesinde 1878 yılında Selçuklular tarafından dışı taş duvarlı içi ahşap tavan ve direklerden yapılan tarihi Abdulgaffar cami Antalya Vakıflar Bölge müdürlüğü tarafından restorasyon ediliyor. Yaklaşık 5 ay sürecek çalışmalar nedeniyle Abdulgaffar cami ibadete kapatıldı. Yapılacak olan çalışmaların ardından cami tekrar ibadete açılacak.